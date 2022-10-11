Украина продолжает находится во власти антициклона, который принесет преимущественно солнечную погоду без осадков 12 октября.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Небольшие осадки могут пройти местами - в Карпатах и на Закарпатье. Небольшая морось может наблюдаться в отдельных районах Киевской и Черниговской области.

Температура воздуха существенно не поменяется, хотя все же постепенно ночи становятся более холодными. В ближайшую ночь ожидается +3...+10 градусов, на северо-востоке от -1 до +4 градусов.

Но в течение дня столбики термометров в Украине поднимутся до вполне комфортных осенних +13...+18 градусов.

В Киеве 12 октября существенных осадков не предполагается, день будет солнечный. Максимальная температура воздуха достигнет завтра +14 градусов.

На неделе резкие изменения в погоде пока не обещают.

Как писала "Страна", температура пошла на спад уже 10 октября. Это было ощутимо во всех регионах.

Напомним, на прошлой неделе в Украину пришло "бабье лето". Его немного омрачил небольшой дождь 9 октября, но с понедельника вновь преобладает солнечная и сухая погода.