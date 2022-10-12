Власти Киева подтвердили повышение уровня воды в Днепре (ранее о нем сообщали в соцсетях).

Об этом сообщает КГГА.

Власти Киева говорят, что повышение уровня воды не превышает аварийных значений и связано с интенсивной работой Киевской и Каневской ГЭС.

В течении недели уровень воды должен стабилизироваться, заявляют в КГГА.

Напомним, россияне два дня подряд бьют по электроподстанциям и ТЭС Украины. Из-за повреждений власти просят украинцев ограничить потребление электроэнергии.

Проблемы с электроэнергией наблюдаются по всей Украине. В частности, в Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии. Из-за высокой нагрузки на электросети в Киеве веерные отключения электричества применяются для всех очередей. В Хмельницком свет не продержался и двух часов. Почти весь город опять обесточен. Кроме того, в Черниговской области произошло аварийное отключение линии электропередач. Жители остались без света.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.