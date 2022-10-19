Завтра, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

Перед отопительным сезоном город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы, сообщил Кличко. Решение о старте отопительного сезона принято исходя, прежде всего, из погодных условий.

Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию, чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.

Ранее "Страна" анализировала, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.

Тем временем погода в декабре в этом году в Украине будет теплой, как в начале марта.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, гражданам и бизнесу хватит газа во время отопительного периода, поскольку этому способствует теплая погода.

Как писала "Страна", на домах Киева появились памятки, как готовиться к отопительному сезону и отключениям света.