В Киеве 7 октября начался отопительный сезон для заведений социальной сферы. К отоплению подключат больницы, школы, детские сады и другие учреждения сферы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, объекты к теплу будут подключать индивидуально – по заявкам их руководителей.

"Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой - не тратить зря тепло", - сказал он.

По его словам, большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

"Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным", - добавил Кличко.

Напомним, в Киев 6 октября пришло "бабье лето", которое продлится как минимум несколько дней.

Как писала "Страна", Украина входит в отопительный сезон с нехваткой газа, "на всякий случай" на зиму заготовлено 7 млн куб.м дров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что к началу отопительного сезона правительство не выполнит план по газу.