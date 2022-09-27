Городской совет Чернигова на внеочередном заседании 27 сентября направил обращение в Кабмин о недопущении срыва отопительного сезона в Чернигове.

Горсовет просит срочно созвать правительственный штаб по подготовке к зиме и вынести решение по Черниговской ТЭЦ, которая была существенно повреждена во время боевых действий в городе.

Об этом сообщается на сайте Черниговского городского совета.

"Враг обстреливал этот объект критической инфраструктуры, который обеспечивает теплом 35 тысяч домохозяйств и 25 тысяч горячей водой, из всех возможных видов вооружения. Компания-арендатор ТЭЦ с 2000 года обратился в Черниговский городской совет по поводу досрочного прекращения договора аренды. Причина — отсутствие ресурсов и собственных средств для полного восстановления Черниговской ТЭЦ, на ремонтные работы ориентировочно требуется 803,4 млн. грн. грн", - говорится в сообщении.

У городского совета нет рычагов, чтобы обязать арендатора выполнить ремонт, но он несет ответственность за постоянное прохождение отопительного сезона в городе. Учитывая это, горсовет рассмотрел возможность досрочного прекращения договора аренды, чтобы следующий арендатор мог получить лицензию на поставки тепла.

"Эти 800 млн — это очень существенный вопрос для общества города и нашего бюджета", — заявил во время сессии мэр Чернигова Атрошенко.

Черниговский горсовет просит Кабмин безотлагательно провести заседание правительственного штаба по подготовке к зиме и до 10 октября принять одно из предложенных решений, предусматривающих разные формы для ведения хозяйственной деятельности на Черниговской ТЭЦ. Оставить предыдущего арендатора, передать ТЭЦ на баланс "Нефтегаза" или передать ее на баланс города.

"Кабмин также может предложить другой вариант, который позволил бы вовремя начать отопительный сезон в городе", - говорится в обращении.

Напомним, ранее губернатор предупредил, что Донецкую область впервые ждет зима без отопления.

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