Гражданам и бизнесу хватит газа во время отопительного периода, поскольку этому способствует несколько факторов. Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время информационного телемарафона.

"В Украине сейчас более 14 млрд кубометров запасов газа. Сейчас хорошая погода, поэтому происходит дальнейшее накопление запасов. Надеемся, что погода и в дальнейшем нам будет способствовать, и тогда мы сможем ближе к ноябрю начать отопительный сезон и, соответственно, сэкономить немножко газа в октябре", - отметил он.

Как сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, отопительный сезон в Украине начнется вовремя, как только в течение трех дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C. При этом минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона будет составлять 16 градусов.

Ранее на домах Киева появились памятки, как готовиться к отопительному сезону и отключениям света.

Напомним, в Харькове отопительный сезон может начаться позже, чем обычно. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что отопительный сезон в Украине будет сложным.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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