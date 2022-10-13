Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, как только в течение трех дней среднесуточная температура будет ниже +8 .

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба министерства.

"Отопительный сезон начнется вовремя, без перенесений и изменений! Он начнется, как и планировали: как только в течение трех дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C. Даже погода на нашей стороне", - сказал Чернышев.

Министр отметил, что энергетики возобновили электроснабжение почти 4 тысяч населенных пунктов, оставшихся без электричества в результате российских обстрелов 10-11 октября. На вечер 12 октября оставались обесточенными всего 8 населенных пунктов, работы там будут завершены в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что через два дня массированных обстрелов Россия атаковала около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, в Харькове отопительный сезон может начаться позже, чем обычно.

Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что отопительный сезон в Украине будет сложным.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.