Россияне продолжают наносить удары по украинской энергосистеме. На этой неделе атаки идут практически каждый день - по разным объектам и в разных регионах страны. Что приводит к отключениям электроэнергии и водоснабжения. Проблемы со светом и водой были, в частности, на Троещине после повреждения столичной ТЭЦ-6, в Житомире, Днепре и в других местах. Сегодня ночью россияне ударили ракетами по энергетической инфраструктуре Криворожья, в ряде населенных пунктов района пропала электроэнергия и вода. Продолжились и удары сегодня днем.

По сообщению "ДТЭК Энерго" пострадало одно из их предприятий, на данный момент оно отключено от энергосистемы, идут восстановительные работы.

Пока энергетикам удается оперативно "тушить пожары" - электроснабжение в большинстве населенных пунктов восстанавливается, хотя это и требует напряжения максимума усилий.

Но непонятно как будет дальше.

"Постоянные удары по энергосистеме ее попросту расшатывают. Восстановительные работы идут, но нужно понимать, что ремонты с колес — это оперативное решение проблемы, а не капитальное восстановление. Такое "ослабление" энергосистемы может привести к тому, что в последующем даже незначительные удары, скажем, по подстанциям или ЛЭП будут приводить к тяжелым последствиям — обесточиванию целых регионов, длительным веерным отключениям и т.д. Создается впечатление, что таким образом Россия готовит "площадку" для срыва отопительного сезона. Если будут проблемы с электроэнергией, начнут "выключаться" теплокоммунэнерго, причем, даже без дополнительного удара по ним самим или по газовым сетям", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Без стабильного энергоснабжения тепловая система не сможет работать. Котельные, к примеру, отнесены ко второй категории потребителей электроэнергии, где перебои допускаются всего на несколько минут - на время переключения коммутационного оборудования. Сейчас во многих городах кинулись закупать генераторы для котельных, из-за чего уже возник дефицит, а цены взлетели почти вдвое. Нам нужно 25 генераторов, а это 6 млн гривен, которых у нас попросту нет. Плюс - порядка 3 тонн дизеля в сутки на обеспечение работы одного генератора. Понятно, что генераторы — это способ подстраховки на короткое время. Отопительный сезон на них не пройдешь", - говорит нам глава староконстантиновского КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко.

Отметим, что разные сценарии "сложной зимы" эксперты прогнозируют уже давно. При этом появляются самые разные советы - как перезимовать в условиях энергокризиса. Начиная от покупки пауэрбанков и туристических газовых горелок и заканчивая переездом в сельские дома с печным отоплением.

К слову, на днях в правительство запустило ресурс "ДроваЄ", через который украинцы смогут закупить дрова для отопления. А на местах, особенно в прифронтовых регионах, озаботились установкой буржуек в подвалах многоэтажек и развертыванием системы пунктов обогрева.

Но поможет ли это людям не замерзнуть зимой - вопрос открытый.

"Не все имеют возможность переехать в сельскую местность. А чтобы установить буржуйку в подвале, нужно теплоизолировать стены, обеспечить вентиляцию, позаботится о противопожарной безопасности", - отмечает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Понятно, что если зимой несколько суток не будет электроэнергии и отопления, во многих городах встанет вопрос об эвакуации людей. Но куда эвакуировать, если под ударом может оказаться практически любой регион", - добавил Корольчук.

Разбирались как украинская энергосистема переносит постоянные атаки, и к чему готовиться зимой.

"Расшатывают энергосистему"

Мы уже писали о последствиях первой массированной атаки России на украинскую энергосистему 10 октября. Тогда было повреждено несколько крупных объектов, включая киевские ТЭЦ, харьковскую ТЭЦ-5, Ладыжинскую и Бурштынскую ТЭС, а также ряд подстанций. Из-за чего многие населенные пункты остались без электроэнергии и воды, а также начались веерные отключения.

Тогда энергетикам удалось достаточно быстро стабилизировать ситуацию.

Но с понедельника удары повторились. Снова были атаки на столичную ТЭЦ-6, энергетические объекты в Днепропетровской, Житомирской и других областях, что снова привело к отключениям света и воды.

Как сообщил вчера исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, была атака по двум объектам компании, есть значительные повреждения, которые являются критическими для функционирования станций.

"Не думаю, что после таких серьёзных обстрелов удастся вернуться к обычной работе очень быстро, но, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее восстановиться, по крайней мере, частично", - отметил Сахарук.

Сегодня ночью россияне ударили ракетами по энергетической инфраструктуре Криворожья, в ряде населенных пунктов района пропала электроэнергия и вода.

По сообщению "ДТЭК Энерго" пострадало еще одно из их предприятий, на данный момент оно отключено от энергосистемы, идут восстановительные работы.

В "Укрэнерго" сообщили, что делают все возможное, чтобы проходить пиковые часы без аварийных отключений. Но в очередной раз привали украинцев к экономному потреблению электричества.

"Каждый включенный в часы пик электрочайник, фен, кондиционер, стиральная машина или даже обычная лампа накаливания забирают в сотен других потребителей возможность вообще о себе позаботиться, зарядить телефон или включить одну лампочку-"экономку"». Если вы не включите электрочайник - это позволяет 120 людям заряжать в это время телефоны или включить 160 LED-ламп", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Насколько серьезный удар был нанесен украинской энергосистеме? Президент Владимир Зеленский заявил, что разрушено 30% украинской энергосистемы.

Но, как говорят эксперты, эта цифра условная.

"Если подсчитать сколько пострадало электростанций, то это действительно примерно треть. Но нужно учитывать, что наша энергосистема имеет достаточно высокий запас прочности, пока энергетикам в оперативном режиме удается хотя бы частично ликвидировать последствия вражеских атак. ТЭС или ТЭЦ - это не те объекты, которые можно так легко уничтожить и полностью остановить, все равно энергетикам удается перезапускать оборудование, по крайней мере, пока", - говорит Рябцев.

По оценкам Корольчука, в реальности украинская генерация уменьшилась примерно на 10%. "Треть - это если считать от проектной мощности, но далеко не все было задействовано", - отметил он.

То есть, пока, как утверждают эксперты, критического удара по отечественной энергосистеме нет, несмотря на массированные атаки.

Но непонятно, что будет дальше, ведь удары по объектам критической инфраструктуры повторяются.

Тут есть несколько нюансов. Во-первых, риски по объектам, которые ударами пока не задеты - АЭС, ГЭС, ЛЭПов. Атомная генерация обеспечивает 60% производства электроэнергии в Украине, и является базовой. До сегодняшнего дня удары приходятся на маневренные мощности (ТЭС и ТЭЦ), а также подстанции на 330кВ.

Что позволяет энергетикам оперативно переключать пострадавшие регионы на резервные мощности, скажем, восточный регион могут запитать из центральной энергосистемы и т.д. А по мере восстановления поврежденных объектов стабилизировать энергосистему по всей стране.

"Но если, к примеру, пойдут атаки на АЭС или ЛЭПы, возможен дефицит генерации. Если остановятся 4 энергоблока из 9 или будет повреждена инфраструктура, то возникнет "дыра" сразу в 4 гигаватта, которую непонятно за счет чего можно закрыть. Импорт из Европы - проблематичен из-за ограниченной пропускной способности трансграничных ЛЭП и дефицита свободных объемов электроэнергии в ЕС", - говорит Корольчук.

Если удары по атомной генерации и ЛЭПам пойдут "вторым этапом", то, по его словам, есть риски не только массовых отключений света на длительной время (вплоть до нескольких суток), но и масштабных блэкаутов - когда без электроэнергии могут остаться целые регионы.

Во-вторых, частые удары по энергосистеме, даже в том формате, который Россия применяет сейчас (по тепловой генерации и подстанциям), по словам Корольчука, "расшатывают" всю энергосистему. То есть, с каждым разом стабилизировать ситуацию - все сложнее.

"Условно, если на ТЭЦ до удара генерировалось 500 тысяч киловатт, то после, даже с учетом оперативных восстановительных работ, будет уже меньше, скажем, 300 тысяч. И каждая новая атака- это снижение генерации и устойчивости всей системы. Нужно понимать, что капитальные ремонты не проводятся - идет оперативное восстановление. К тому же с началом холодов проводить ремонтные работы будет все сложнее. Живем в таком формате: "Отключили. Отремонтировали. Запустили». И так по кругу. В итоге такого "расшатывания" может случиться так, что даже незначительные, на первый взгляд, новые удары, будут провоцировать гораздо более масштабные последствия, чем сейчас", - говорит Корольчук.

Рябцев добавил, что украинская энергосистема имеет достаточно большой запас прочности. "Но он все же не безграничен. Сложно сказать, когда именно и при каких обстоятельствах может быть "точка невозврата", но, понятно, что частые удары по энергосистеме ее приближают, поэтому так важно усилить ПВО в зонах энергетических объектов", - отметил Рябцев.

Удар по отоплению

"Такое впечатление, что Россия сознательно готовит площадку для нанесения основного удара в отопительный период. Если энергосистема будет ослаблена, достаточно даже не значительных ударов, чтобы "вырубать" целые районы и даже области. Причем, чтобы оставить людей без отопления, даже необязательно бить по самим ТКЕ или газовой инфраструктуре, достаточно оставить тепловиков без электроэнергии", - говорит Корольчук.

"Если не будет электроэнергии, тепловая отрасль не сможет работать. Мы очень уязвимы. К примеру, те же котельные относятся ко второй категории потребителей электроэнергии. Это значит, что перебои с электричеством допускаются всего на несколько минут, пока идет переключение коммутационного оборудования. Понятно, что в условиях длительных отключений ничего работать не будет. Нужно закупать генераторы, чем многие на местах уже активно занимаются. Но из-за повышенного спроса уже мало что доступно, а цены взлетели почти вдвое. У нас, к примеру, 17 котельных, нужно 25 генераторов (с учетом центральных тепловых пунктов). Но реально на их закупку по тендеру и установку понадобится больше полутора месяцев. Плюс - вопрос денег. Нам нужно 6 млн гривен, которые взять попросту неоткуда, разве что просить у городских властей, но их возможности тоже не безграничны. Кроме того, мы подсчитали, что на обеспечение работы водоканалов нужно три генератора по 200 кВт. Каждый из них потребляет 50 литров солярки в час, а это три тонны в сутки. Обеспечить такие объемы топлива не так просто и очень дорого. Мы готовимся работать в условиях жесткого энергетического кризиса. Сейчас покупаем несколько генераторов, которые можно будет перевозить от одной котельной к другой, чтобы хотя бы на насколько часов в день прогревать систему. Для нас главное - не допустить выхода из строя тепловых сетей, что может случиться, если там замерзнет вода. В зависимости от температуры окружающей среды замерзание идет уже при отключении теплоснабжения от 4 часов до двух суток", - рассказал нам руководитель КП "Тепловик" Александр Душенко.

Напомним, что на сегодня намечено заседание Энергетического штаба, который будет обсуждать вопросы, связанные с энергоснабжением и отопительным сезоном.

"На самом деле - ситуация очень сложная. И основной риск — ее непредсказуемость. То есть, непонятно, по каким еще объектам могут ударить завтра, и к чему это приведет. Проблемы придется решать буквально "с колес", - говорит Корольчук.

"Чем чаще будут атаки на энергосистему, тем сложнее пройдет отопительный сезон. Могут быть частичные или полные отключения от тепла, электричества, водоснабжения городов и целый районов", - добавил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Спасут ли дрова?

Отметим, что украинцев готовят к "сложной зиме" еще с лета. Список вариантов - как не замерзнуть - постоянно меняется. Сначала были банальные рекомендации закупить теплые одеяла и электрические обогреватели, и в Минэнерго даже утверждали, что "сети выдержат". Но после ударов по энергосистеме понятно, что ни одеяла, ни электрические камины не спасут, если не будет ни света, ни воды, ни отопления.

Второй волной пошли рекомендации закупать генераторы, твердотопливные котлы, а для жителей многоэтажек - переезжать в сельские дома с печным отоплением.

"Понятно, что если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации. Но непонятно, куда можно эвакуировать людей, ведь "прилететь" может буквально в каждую область, даже если она в глубоком тылу», - говорит Корольчук.

Тем не менее, по словам Рябцева, переезд в села и отопление альтернативным топливом, скажем, теми же дровами, действительно может стать спасением этой зимой.

"Для многих населенных пунктов некоторых регионов, к примеру, той же Запорожской, Николаевской областей, особых альтернатив по отопительному сезону нет - только массовые пункты обогрева и буржуйки (о необходимости их установки в подвалах многоэтажек уже заявили местные власти во Львове, Николаевской области - Ред.)", - говорит Рябцев.

Но тут не все так просто - нужна предварительная подготовка подвальных помещений, теплоизоляция стан, вентиляция, в конце-концов, топливо, те же дрова.

В них нуждается и частный сектор. Мы уже писали, что еще с лета в Украине резко вырос спрос на дрова, и подскочили цены.

Правительство обещало запустить централизованные поставки дров через лесхозы. И вот на днях заработал государственный интернет-магазин "ДроваЄ". Как сообщается на сайте Кабмина, «лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев. В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой".

Купить дрова можно так: зайти на ресурс drovae.gov.ua, авторизироваться через электронную цифровую подпись или банк, указать адрес доставки, определить вид и объем древесины, оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

На одного человека установлен лимит на покупку 15 кубов дров на отопительный сезон.

Цены разные и зависят от лесхоза. К примеру, в ДП "Баштанское лесное хозяйство" дубовые дрова предлагаются по 1228, 15 гривен за куб, сосновые - по 969, 33 гривны, из акации - по 1243,38 гривен.

В Вознесенском лесхозе древесина из дуба стоит 1181,46 гривен, из сосны - 998,76, акации - 1242,36 гривен за куб.

То есть, на 15 кубов самых дешевых сосновых дров нужно почти 15 тысяч гривен. Что намного дешевле, чем в целом по рынку, где ценник на те же сосновые дрова может достигать 1,8-2 тысячи гривен за куб.

Жителям прифронтовых и освобожденных территорий дрова будут раздавать бесплатно.

Всего, как отметили в Гослесагентстве, до конца 2022 года планируется реализовать порядка 1,1 млн кубов дров. То есть, с лимитом в 15 кубов на человека, их сможет приобрести около 73,3 тысяч украинцев, то есть, круг покупателей государственных дров достаточно узок, и, понятно, что в целом проблем с отоплением для миллионов украинцев это не решит.

Отметим, что параллельно власти планируют бороться с дефицитом дров, который начался еще летом. В начале октября на сайте Минрегиона появился проект решения о запрете экспорту древесного топлива. Планируется добавить дрова (колоды, полена, стружка, обломки дерева и др) в список товаров, на который, согласно постановлению правительства №1424 уже установлена нулевая квота на экспорт (в нем гречка, соль, мазут и др). Как указано в пояснительной записке, это позволит "обеспечить выполнение мер по заготовке древесной продукции для подготовки и прохождения осенне-зимнего отопительного сезона 2022/2023". Но непонятно, почему этот проект появился так поздно, фактически под старт отопительного сезона.

"Большинство украинцев, у которых есть печное отопление или дровяные котлы, уже закупили дрова. Возможно, будут пополнять запасы в течение зимы, но не существенно. Поэтому странно, что инициативы властей по обеспечению населения дровами появляются только сейчас, в преддверии зимы", - подытожил Корольчук.