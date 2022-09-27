Зима уже совсем близко. Причем для Украины - это военная зима. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В том числе - и для украинской армии, которой нужна зимняя экипировка.

"Страна" решила выяснить, как с ней обстоит дело в ВСУ.

Еще летом Министерство обороны Украины обратилось к западным союзникам с просьбой о помощи с зимним обмундированием и снаряжением для военных.

Министр обороны Резников написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат украинской армии.

С тех пор, как писал Spiegel, страны НАТО искали на своих складах доступные вещи, "чтобы украинцы могли бороться с российскими оккупантами, несмотря на суровую зиму".

США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки, которые покроют 50% запроса.

Поиски, как отмечали западные СМИ, осложняются тем, что запасы зимнего снаряжения в большинстве стран в основном зарезервированы для солдат собственных армий и что зимняя одежда также является ходовым и дефицитным товаром на мировом рынке.

Затем тема поставок зимней формы и экипировки обсуждалась в ставке верховного главнокомандующего.

На днях замминистра обороны Анна Маляр подтвердила, что минобороны заключило несколько контрактов на поставку зимней одежды для украинских военных, добавив, до недавнего времени были "незначительные поставки" формы и амуниции, но вскоре они будут увеличены.

Также она сказала, что ситуация с зимней формой не такая плохая, как "пишут в соцсетях".

"Сейчас тема обеспечения зимней одеждой очень похоже развивается в соцсетях, как было в свое время с бронежилетами. Их уже в запасе есть 135 тысяч. То есть не просто обеспечение, а еще и запас. Такая же ситуация с зимней одеждой", - сказала Маляр.

По ее словам, для украинских бойцов уже поступают большие партии зимней одежды: "несколько недель - и эта тема исчезнет из обсуждения. Она будет развязана".

Маляр пояснила, что до вторжения РФ профессиональная армия Украины составляла 215 тысяч бойцов, а с началом войны было мобилизованы были сотни тысяч людей, которых надо обеспечить.

"Ни у одного производителя — ни у украинского, ни у западного — нет в таком количестве одежды в стоке, чтобы просто купить и привезти... полностью контракты, которые необходимы для обеспечения зимней одеждой, заключены. Сейчас продолжаются вопросы логистики и отшивание этой формы", - сказала заместитель министра обороны.

"Страна" опросила нескольких военных о том, насколько они обеспечены необходимой одеждой и амуницией.

Ярослав М., лейтенант: "В нашей бригаде зимнее обмундирование пока даже не собираются выдавать, несмотря на то, что многие солдаты и офицеры уже задают вопросы – мы держим позиции на северо-востоке Украины и уже холодно по ночам. Начальство заявило, что склады бригады были уничтожены артиллерийским огнем россиян еще в начале войны в местах дислокации части и нужно ждать новых поступлений. В итоге многие уже сами потихоньку закупают зимнюю форму за свои деньги, не надеясь на какие-то поставки МО. Дело в том, что стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношеную. Погоде не объяснишь, что скоро минобороны ждет поставок курток, флисок или теплой обуви".

Константин В., сержант: "Часть зимней формы я и мои сослуживцы получили почему-то еще летом. Хранили эту форму и обувь в блиндажах возле позиций, которые держали в Донецкой области. Потом мы отступили и, естественно, что все полученное бросили – тогда было не до этого. По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого. Скорее всего, придется снова просить у волонтеров и докупать за свои зарплаты".

Игорь Щ. старший солдат: "Я ни разу не видел, что бы наш начвещь (начальник вещевого склада – Ред.) выдал что-то вовремя. Воюю уже третий год – контракт продлили в начале февраля до конца войны. Так вот, зимнюю форму мне предложили получить только в январе 2022 года. Я отказался, так как к тому моменту уже полностью оделся за свой счет. Что было потом с той формой, от которой я отказался, не знаю. Но видел на сайтах, как продается форма ВСУ спекулянтами – с бирками ВСУ. Слышал, что многие офицеры тылового обеспечения приторговывают формой".

Наталья К., волонтер: "Большинство ребят на передовой полностью одеты исключительно благодаря нашей помощи. Если бы не мы, пацаны ходили бы в обносках: почти все, что выдано с армейских складов в подразделениях, плохого качества и быстро рвется и приходит в негодность. Новой формы не выдают – "не положено", так как у каждой вещи есть срок годности по документам МО. Эти сроки годности рассчитаны на мирное время еще во времена СССР и совершенно не учитывают, в каких условиях находятся наши защитники. Также в армии не хватает очень многого для зимы: дизель-генераторов, зимних палаток, спальных мешков и полевых печек. Уже собираем средства для этого, привозим ребятам в мое подшефное подразделение. По факту даже на складах нашей части ничего из этого нет – армейские снабженцы сами звонят и просят у нас помощи".

Александр Ф., майор: "К сожалению, украинские образцы обмундирования и амуниции пока не выдерживают никакой критики – они совершенно не подходят для боевых действий. Поэтому заключение контрактов на западную форму и амуницию считаю абсолютно правильным решением Минобороны. В моем подразделении уже готовятся к выдаче зимней формы. Но по факту пока для всех не хватает. Думаю, что тыловые службы справятся и оденут личный состав вовремя. Поэтому не вижу оснований для паники".