Минобороны Украины ожидает поставки зимней одежды для военных на следующей неделе.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день все контракты Минобороны заключены. Имеется в виду тот весь объем, который нужен. И со следующей недели мы ожидаем уже больших поставок. Потому что сейчас у нас были поставки незначительными партиями, но теперь эти партии увеличатся. Поэтому волноваться не надо", - сказала Маляр.

Напомним, эта тема вчера обсуждалась на Ставке главнокомандующего.

В начале сентября немецкий Spiegel писал, еще в июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу со срочным запросом о поставках зимней формы и прочей экипировки, необходимой для войны во время холодов.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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