В Сватово ударом Вооруженных Сил Украины уничтожена военная комендатура. Противник обустроил там штаб и склад боеприпасов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Скорее всего, в кандидатуре находились чеченцы. Проверяем", - написал Гайдай.

В "ЛНР" также сообщали, что по Сватово был удар из HIMARS, но куда был прилет и есть ли потери, не писали.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что противник стягивает резервы "для обороны от Сватово до Троицкого" в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".