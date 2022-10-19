Ночью 19 октября в Кривом Роге был удар РФ по одному из объектов энергетики.

Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

После удара часть города и населенных пунктов района остались без света и воды.

"В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги без электроэнергии многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге" - написал Вилкул.

Он добавил, что работают энергетики. Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то будет организован подвоз воды. Выдача воды будет производиться по следующим адресам:

Горняков,24;

Седнева,27;

Каткова,13;2;;

Победы,35;53;13;

Станковая,9;

Салютная-Каткова ,

Станковая,2а.

Время начала выдачи с 6 часов утра.

"Постараемся задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время" - сообщил Александр Вилкул.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.