Кривой Рог частично остался без света после ночного удара по городу
Ночью 19 октября в Кривом Роге был удар РФ по одному из объектов энергетики.
Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.
После удара часть города и населенных пунктов района остались без света и воды.
"В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги без электроэнергии многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге" - написал Вилкул.
Он добавил, что работают энергетики. Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то будет организован подвоз воды. Выдача воды будет производиться по следующим адресам:
Горняков,24;
Седнева,27;
Каткова,13;2;;
Победы,35;53;13;
Станковая,9;
Салютная-Каткова ,
Станковая,2а.
Время начала выдачи с 6 часов утра.
"Постараемся задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время" - сообщил Александр Вилкул.
Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.
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