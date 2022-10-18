Утром во вторник, 18 октября, взрывы прогремели в северной части Кривого Рога.

Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул.

Как сообщают жители города, взрыв был мощным. После него над городом поднимается клуб дыма.

Вилкул призвал горожан находиться в укрытиях.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.