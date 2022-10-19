В среду, 19 октября, в Украине идет уже 238-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, когда российская армия продолжила наносить удары по критическим объектам, в том числе в Киеве, читайте в итогах за 18 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

19 октября

09.30 Экс- премьер-министр Италии Берлускони рассказал подробности "восстановления отношений" с Путиным.

"Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил ему бутылками ламбруско и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного. Российские министры уже несколько раз говорили, что мы с ними воюем, потому что поставляем оружие и финансируем Украину. Лично я не могу высказать свое мнение, потому что, если оно будет сообщено прессе, это обернется катастрофой, но я очень волнуюсь. Я немного восстановил отношения с президентом Путиным", - заявил Берлускони.

09.15 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель извинился за то, что на прошлой неделе сравнил мир за пределами ЕС с джунглями, но он не считает, что оно было расистским.

Боррель заявил, что под "джунглями" подразумевал страны, которые используют силу, запугивание и шантаж, а их поведение противоречит международным нормам.

09.00 Последствия удара по горсовету Энергодара сегодня, о чем сообщал мэр Дмитрий Орлов.

08.20 В Запорожской области ночью по одному из сел РФ ударила ракетами С 300. Повреждена критическая инфраструктура. Возник пожар. Пострадавших нет.

08.10 Срочная поездка в США министра обороны Британии Уоллеса скорее всего связана с иранскими беспилотниками в Украине. Об этом пишет газета The Telegraph.

"Во вторник Бен Уоллес вылетел в Вашингтон на срочную встречу со своим американским коллегой, чтобы обсудить использование Россией беспилотников для нападения на Киев", - сообщает издание.

При этом личная встреча с главой Пентагона Ллойдом Остином понадобилась "из-за опасений по поводу безопасности связи между Пентагоном и министерством обороны".

Отмечается, что этот визит американцы запрашивали еще во время конференции НАТО в Брюсселе, которая прошла на днях.

07.58 В случае отвоевания Херсона, Россия может перебросить освободившиеся силы под Бахмут или даже под Киев. Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Они эти войска хотят сохранить, чтобы перебросить на другие направления", - считает Арестович. По его мнению, под Херсоном РФ собрала боеспособные части.

Куда их перебросят - будет зависеть от политической задачи.

"Первое, где их стоит ожидать, на Киевском и Донецком направлениях. Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха", - заявил Арестович.

07.55 Ночью в Днепропетровской области от обстрелов РФ пострадали Криворожский и Никопольский районы.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

В Криворожском районе попали ракеты по энергетической инфраструктуре. Там серьезные разрушения.

Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадх и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой.

Продолжаются восстановительные работы.

В Кривом Роге в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали. На месте работают спасатели и полиция.

Никопольский район российские войска всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Направили на Марганецкую и Красногригорьевскую громады до 60 снарядов.

Повреждены жилые дома. Без пострадавших.

07.40 В Энегодаре с ночи сильные обстрелы, город без света и воды, сообщил мэр Дмитрий Орлов.

По его словам, повреждена одна из подстанций и здание горисполкома.

Энергодар с весны находится под контролем российских войск.

07.33 За ночь в Николаевской области сбили 12 дронов-камикадзе, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

07.25 Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который призывал "убить как можно больше русских".

История тянется с лета. В начале октября Казахстан заявил, что Врублевский покинет страну.

При этом с Украиной был договор, что она сама отзовет посла (то есть, его не станут выдворять решением властей Казахстана).

Высылки посла у властей Казахстана активно требовала Россия, с которой казахи состоят в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ.

07.10 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. За сутки подразделения ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Огирево и Двухлетняя Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка Донецкой области.

2. За сутки противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово, Николаев.

Враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, 14 беспилотников иранского производства "Shahed -136", 10 из которых были сбиты.

3. Чтобы скрыть перемещения военной техники и личного состава в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета.

4. Авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. ПВО сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.

06.40 В Украине сегодня облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Осадки обещают в западных, северных, центральных областях, а также в Харьковской области. На остальной территории без осадков.

На западе днем местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Днем в западных и северных областях воздух прогреется до +10...+15. На остальной территории днем +13...+18. На юге до +21.

06.25 В Кривом Роге ночью был прилет в один из объектов энергетики. Часть города и населенных пунктов района без света и воды, заявил глава военной администрации Александр Вилкул.

06.20 Карта тревог на сейчас. Тревога только в Луганской области.