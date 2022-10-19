США усиливают давление на Турцию по причине её тесных экономических связей с Россией: на этой неделе были организованы новые переговоры на выезде, сообщает Bloomberg.

Делегация во главе с Элизабет Розенберг, помощником министра финансов США по финансированию терроризма и финансовым преступлениям, встретилась с управляющим центральным банком Турции и бизнес-группами в Анкаре и Стамбуле в начале этой недели.

Практически одновременно стало известно, что президент России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Эрдогану создать газовый хаб, который позволит продавать голубое топливо в другие страны не подсанкционной Россией, а этой новой структурой.

Путин считает, что если хаб будет запущен, то это будет площадка не только для поставок, но и для определения цен.

Эрдоган ответил практически мгновенно. Решение о запуске в кратчайшие сроки международного газового хаба было принято сразу после его встречи с Путиным в Астане и даже выбрано место. Известно, что новая площадка будет находиться в европейской части страны.

По его словам, он с Путиным поручили делегациям быстро начать работу по разработке газового хаба.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил лидеров Запада в том, что они не смогли "здраво оценить ситуацию" с войной в Украине, поэтому некоторые из них "теперь думают, как пережить грядущую зиму".