Встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина, которую хочет устроить Турция, пока невозможна.

Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала A-Haber.

"Приглашение нашего президента (Реджепа Таипа Эрдогана - Ред.) остается в силе", - сказал он.

Вместе с тем, Калын заявил, что "после решения об аннексии Путин приветствует встречу, а украинская сторона справедливо говорит, что не будет вести переговоры до окончания аннексии".

Также он сделал ряд других заявлений. В частности, заявил, что Турция проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки, в идеале - на полгода или год.

Вместе с тем, он добавил, что Турция располагает готовой инфраструктурой для создания международного газового хаба, который предложил создать на ее территории Путин.

Рассказал Калын и о переговорах между Турцией и Россией по отсрочке оплаты газа. Сказал, что они продолжаются, проблем нет.

Напомним, ранее глава МИД Турции заявил, что встречи президентов Украины РФ в ближайшее время не предвидится, но, по его словам, Турция продолжает свои усилия по возобновлению переговоров.

Вместе с тем, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в интересах Москвы и Киева вернуться к переговорам о мире.