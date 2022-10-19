Задержаны подозреваемые в похищении человека в Подольском районе украинской столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В сообщении уточняется, что при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева задержаны и сообщены о подозрении двоим мужчинам, которые с целью вымогательства денежных средств похитили жителя Подольского района.

Согласно материалам следствия, злоумышленники схватили потерпевшего возле отделения одного из банков по улице Кирилловской и силой затолкали в машину. Преодолев сопротивление мужчины, похитители вывезли его на территорию недостроя, где угрозами заставили перечислить около 85 тысяч гривен на карточку одного из нападавших. Получив деньги, злоумышленники отпустили потерпевшего, отобрав его паспорт и телефон.

"По результатам проведенных правоохранителями мер лиц, причастных к совершению преступления, удалось установить их и задержать. Ими оказались местные жители, 24-х и 28 лет. В настоящее время указанным лицам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины. В суд внесено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются мотивы и возможные соучастники. Досудебное расследование осуществляют следователи Подольского УП ГУ ЧП в г. Киеве", - пишут в Киевской прокуратуре.

Напомним, недавно в Киеве полиция поймала двух 18-летних грабителей, которые избили мужчину и забрали у него телефон.