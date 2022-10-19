Прокуратура показала фото последствий обстрела объекта инфраструктуры в Житомире
В Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света после вчерашнего обстрела. Сегодня появились фото последствий обстрела объекта инфраструктуры в Житомире.
Их публикует областная прокуратура.
В Офисе генпрокурора заявляют, что в результате обстрела ранен один человек.
Как писала "Страна", в ОВА сообщили, что в Житомире после прилетов нет света и воды. Больницы города перевели на резервное питание.
Сегодня в "ДТЭК Энерго" сообщили об отключении от энергосистемы одного из предприятий из-за обстрелов.
Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.