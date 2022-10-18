В Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света после утреннего обстрела

11 населенных пунктов Житомирской области остались без света в результате утреннего обстрела объекта энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, сейчас продолжается аварийное переподключение на резервные сети, которые позволять возобновить света в громадах.

Напомним, ранее в ОВА сообщили, что в Житомире после прилетов нет света и воды. Больницы города перевели на резервное питание.

Вместе с тем, в ДТЭК предупредили о возможных перебоях с электричеством в Киеве. На Троещине пропали свет и вода.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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