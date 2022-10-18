В Житомире после прилетов нет света и воды. Больницы города перевели на резервное питание
В Житомире, который сегодня утром обстреляли российские войска, нет света и воды. Больницы работают на резервном питании.
Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин в своем телеграм-канале.
Информацию о пострадавших и разрушениях он обещает сообщить позже.
Напомним, также в Днепре из-за утреннего обстрела возникли перебои со светом и водой.
Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".
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