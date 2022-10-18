После удара по Днепру утром во вторник, 18 октября, без электричества остались отдельные районы областного центра, Синельниково и Васильковки.

Об этом сообщает губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города перебои с водой.

"Все службы приступят к работе как только минует опасность новых атак. Пожалуйста. Нам поможет только экономное потребление. Экономим электричество повсюду, где возможно. Сейчас это очень важно", - написал Резниченко.

Напомним, ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область. Повреждены агропредприятие и ЛЭП, тысяча семей осталась без света.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.