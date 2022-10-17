РФ сегодня утром атаковала энергетическую инфраструктуру Украины в трех регионах: Днепропетровской, Сумской областях и в Киеве.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В столице было зафиксировано пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.

А в Днепропетровской и Сумской областях удары наносились ракетами. Сотни населенных пунктов обесточены.

"Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Каждый регион имеет план антикризисного реагирования. И просим украинцев ради стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы", - призывает Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что россияне сегодня нанесли ракетный удар еще и по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Также Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС отключилась от сети из-за обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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