Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Три вражеских ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", - сообщил Резниченко.

По его словам, Никопольский район российские войска накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 вражеских снарядов.

"В Марганецкой и Червоногригоровской громадах повреждены дома. Предварительно люди не пострадали", - написал Резниченко.

По данным Financial Times, Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра.

На прошлой неделе войска РФ ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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