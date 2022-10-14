14 октября россияне всю ночь атаковали Днепропетровскую область из разного оружия.

Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую громаду. Раненый 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Повреждены промышленное предприятие и дома людей.

Никопольский район испытывали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами. Предварительно люди не пострадали.

В Мировской, Красногригоревской и Первомайской громадах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.