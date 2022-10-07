Никопольский район Днепропетровской области армия РФ обстреляла трижды за ночь 7 октября. Обстрелы велись из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, в Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

В Марганецкой громаде продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, что Никополь и Никопольский район Днепропетровской области находится од огнем РФ ежедневно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.