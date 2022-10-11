Во время ракетного удара по Днепропетровской области погибло четверо человек и 31 ранены, из них 10 человек в больнице. Четверо пострадавших – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Телеграм-канале.

По его словам, под удар попали четыре района области: Днепровский, Каменский, Никопольский, Криворожский.

В Днепре в результате ракетных обстрелов повреждено более десяти многоэтажек, здание предприятия, около четырех десятков автомобилей, автобус, остановка общественного транспорта, несколько магазинов, а также критическая инфраструктура.

В Каменском и Криворожском районах под ударом также оказалась критическая инфраструктура. В Кривом Роге 30 тысяч человек остались без воды, сейчас водоснабжение восстановлено.

Некоторые районы были обесточены. В настоящее время энергетики еще работают, 11 тысяч семей остаются без света.

После вражеских ударов и обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей находились более 850 шахтеров. Среди них были женщины. Большинство из них уже подняли на поверхность, этот процесс продолжается.

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