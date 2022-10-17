В Днепре и области 17 октября начались экстренные отключения электроэнергии, сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"На 8:50 отключение где-то 5% от всего объема, но ситуация может измениться", - сообщил он.

Причина - обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

Также Коваленко призвал снизить потребление электроэнергии и зарядить телефоны и пауэрбанки.

Напомним, ночью войска РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, вспыхнул сильный пожар.

Напомним, на прошлой неделе горожане Днепра сами снизили потребление на треть в пиковые часы, власти Днепра не планировали веерные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.