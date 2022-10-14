В Днепре пленный российский военный сбежал из больницы. Как рассказал источник "Страны" в правоохранительных органах, пленный уже длительное время находился в СИЗО.

"Ему нужно было делать операцию на желудке и его положили в городскую больницу и приставили конвой. Конвой проморгал и он сбежал. Но через пару часов его поймала полиция. Сейчас разбираются каким образом он смог сбежать", - говорит источник.

Как писала "Страна", ранее омбудсмен рассказывал, почему публично не оглашается количество пленных украинцев в РФ и россиян в Украине.

Также мы сообщали, что вчера в РФ заявили, что вернули в результате обмена 20 своих военнослужащих.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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