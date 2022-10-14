Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в комментарии "Стране" сообщил, что пока в городе не планируют применять веерные отключения света.

"Как дальше будет складываться ситуация - я не готов сказать. У нас прекрасная самоорганизация жителей, которые отнеслись с пониманием к ситуации и снизили потребление электроэнергии на 30% в пиковые часы", - рассказал Лысенко.

Кроме этого, по его словам, в Днепре не планируют выключать уличное освещение.

"Я не знаю, что будет через неделю, но на сегодняшний день в повестке дня этот вопрос не стоит", - сказал заммэра Днепра.

Напомним, ранее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщал, что в регионе за несколько дней режима тотальной экономии энергии удалось уменьшить электропотребление на 10%.

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