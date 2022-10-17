На обломках одного из "Шахидов", ударивших сегодня по Киеву, заметили нанесенную надпись "за Белгород".

Видео с обломками публикует советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, этот дрон сбили над Киевом на подлете к цели из автоматов и пистолетов.

Напомним, что вчера в Белгороде под обстрелом оказался район аэропорта, были раненые.

А за день до этого в Белгородсокй области заявляли об обстреле таможенного пункта и нефтебазы.

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