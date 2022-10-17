В сети появились еще фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе на Киев утром в понедельник, 17 октября.

Нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале обнародовал фото последствий удара по Шевченковскому району, где было сегодня четыре "прилета".

На фото видны огромные клубы дыма и разрушенное здание.

Также в пабликах появилось видео последствий атаки дронов на один из домов в Киеве. Верхние этажи жилого здания в огне. На месте работают все соответствующие службы.

Вместе с тем, в сеть попало видео, на котором видно, как журналисты работали во время атаки дронов.

Напомним, после удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве под завалами остаются люди.

Несколько улиц в центре столицы перекрыты для движения машин.

"Страна" следит за тем, что происходит в Киеве, Украине и мире 17 октября в обновляемом онлайне.

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