В Офисе президента показали видео последствий удара по Шевченковскому району Киева
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак публикуют видео последствий удара дронами-камикадзе по Шевченковскому району Киева.
Соответствующее видео появилось в их телеграм-каналах.
Вместе с тем, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что зафиксированы четыре прилета, все в Шевченковском районе.
Он также подтвердил информацию, которую ранее обнародовал мэр Киева Виталий Кличко о повреждении жилого дома, напомнив, что под завалами остаются люди. В соседнем здании возник пожар, его локализировали.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Напомним, утром 17 октября дроны-камикадзе атаковали нежилое здание и жилой дом. На месте полыхает пожар.
Также сообщалось, что движение между Крещатиком и цирком после прилетов по столице перекрыто.
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