Советник главы МВД Антон Геращенко, который рассказал об ударе иранского дрона по высотному жилому дому Киева, сообщил, что удар в столице наносился в районе вокзала.

Об этом Геращенко рассказал в эфире канала "Киев".

По его словам, целью беспилотников был один из объектов критической инфраструктуры недалеко от вокзала.

Попадание было "рядом с этим объектом", но при этом он функционирует. Пострадало здание, рядом с которым был прилет.

По словам Геращенко, пострадавших нет.

Как писала "Страна", в результате удара дронов-камикадзе по Киеву 17 октября вспыхнул пожар, повреждены жилые дома.

Накануне в Николаеве дроны РФ ударили по промышленным объектам, загорелись резервуары с маслом и фармацевтический склад.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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