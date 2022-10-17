Вчера вечером российские войска атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич.

Три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

Также пожар возник на фармацевтическом складе. Оба возгорания потушены.

Как сообщают в оперативном командовании "Юг", девять "Шахидов" сбили силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще по одному - воины ТРО и Нацгвардии.

Вчера в телеграм-каналах появилось видео мощного пожара под Николаевом, который возник в результате атаки иранских дронов. Прилеты подтвердил и глава области Виталий Ким. Кроме того, он намекнул на новые сбитые беспилотники.

Зарево от пожара после прилета "Шахидов" было видно по всему городу.

Ранее в результате обстрела Николаева погибли 8 человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.