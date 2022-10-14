Спасатели завершили поисковую операцию под завалами жилого дома, куда 13 октября ночью попала российская ракета. В 14:30 пятницы, 14 октября, они достали тело последнего погибшего.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

В общей сложности из-под завалов дома деблокированы тела шестерых погибших. Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибли 8 николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на лодочной станции во время дежурства.

Повреждения получили 4 многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два подъезда - аварийные, сообщил Сенкевич.





Также "Страна" писала о смерти 11-летнего мальчика, которого спасатели вытащили спустя шесть часов из-под завалов дома в Николаеве.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

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