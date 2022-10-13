Ребенок, который провел шесть часов под завалами рухнувшего из-за обстрелов дома в Николаеве, умер в реанимации.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем официальном Телеграм-канале.

"Мальчик, которого достали - умер", - так звучит первая строчка публикации Кима.

По его словам, у ребенка произошла остановка сердца, когда его привезли на диализ в областную больницу.

Ранее мы публиковали видео спасения мальчика из-под завалов николаевской многоэтажки, где он пробыл шесть часов.

Напомним, это не единственный погибший в результате сегодняшнего обстрела пятиэтажного жилого дома в Николаеве. Ранее мы писали, что спасатели извлекли из под завалов тела троих жертв. Позже стало известно, что число погибших в результате прилета российской ракеты по жилой пятиэтажке возросло до 4х человек.

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Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

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