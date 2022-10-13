В результате ночных обстрелов Николаева погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в ночь на 13 октября российская армия нанесла массовый ракетный удар по Николаеву. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате обстрела разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили.

Пока известно о гибели трех гражданских лиц. Проводятся поисковые и спасательные работы.

Напомним, 13 октября ночью в Николаеве обстрелом разрушена жилая пятиэтажка. Из-под завалов спасатели достали 11-летнего мальчика, который пробыл там шесть часов.

Ранее "Страна" публиковала видео видео спасения мальчика из-под завалов николаевской многоэтажки.

Также спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов лодочной станции, куда попала российская ракета.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.