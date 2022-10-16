Губернатор Николаевской области Виталий Ким подтвердил налет иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" на область. Два из них были сбиты.

Об этом Виталий Ким написал в Telegram.

"Минус два мопеда", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-каналах появилось видео мощного пожара под Николаевом, который возник в результате атаки иранских дронов. Прилеты подтвердил и Виталий Ким. Кроме того, он намекнул на новые сбитые беспилотники.

Пишут, что зарево от пожара после прилета "Шахидов" видно по всему городу. Губернатор Виталий Ким сообщает, что горение локализовали.

Напомним, россияне используют иранские дроны-камикадзе "Shahed-136" преимущественно для ударов по зданиям и инфраструктурным объектам. Для атак военных позиций они малоэффективны. Об этом рассказали в ВСУ.

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