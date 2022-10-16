Министерство реинтеграции опубликовало алгоритм поведения в случае атаки иранских дронов-камикадзе.

Соответствующая инфографика появилась в Facebook ведомства.

Дроны могут нести десятки килограммов взрывчатки и при попадании вызывают сильную ударную волну.

Поэтому, предупреждает Министерство, каждый должен уметь распознавать их по звуку - и кроме того, понимать, как и где укрываться в случае атаки.

В Минреинтеграции рассказали детали и правила поведения при появлении таких дронов:

Двигатель иранского дрона-"шахида" громкий. При его приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу мотора мопеда или бензопилы.

Услышав подобный звук, необходимо попасть в ближайшее укрытие. Можно использовать подвалы, цокольные этажи, подземные паркинги, переходы или придерживаться правила "двух стен".

При атаке дрона нужно выйти из транспорта и найти возможное укрытие подальше от дороги.

Старайтесь выбирать места для укрытия подальше от военных и стратегических объектов, административных учреждений.

Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники и на автозаправках.

Напомним, американский Институт изучения войны предполагает, что Россия договорилась с Ираном о поставках новых дронов с большими боезарядом и дальностью.

Ранее мы писали, что Россия использует иранские дроны и экономит ракеты, чтобы зимой оставить украинцев без света и газа. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Также "Страна" рассказывала, зачем РФ использует иранские дроны-камикадзе и сколько беспилотников уже удалось сбить.