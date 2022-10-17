Утром 17 октября в Киеве продолжают раздаваться взрывы. Еще два взрыва зафиксировали около половины девятого утра.

Об этом в телеграм-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!", - призвал он жителей.

Кличко также публикует фото обломков дрона, атаковавшего сегодня Киев.

Телеканал "Киев" передает, что в столице после прилетов перекрыт участок движения между Крещатиком и цирком.

В "Укрзализныце" после прилетов в Киеве сообщается, что поезда в столицу приходят по расписанию.

Посадка и высадка идет через подземные переходы. В здание вокзала доступ только по билетам, ожидать рейса можно лишь в укрытиях.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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