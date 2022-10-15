Пожар на Белгородской нефтебазе вследствии обстрела, который произошел сегодня в районе 15 часов, уже потушен.

Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее писали о попадании одного из снарядов в цистерну с горючим.

Кроме того, под обстрел, по словам губернатора, сегодня попал таможенный пункт пропуска в Шебекино на границе с Украиной.

"Жертв и пострадавших нет", - заявил Гладков.

Как писала "Страна", 14 октября после обстрела Белгорода загорелась подстанция, часть города оказалась обесточена.

Также после обстрелов власти Белгородской области объявили внеочередные каникулы в школах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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