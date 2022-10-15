В Белгороде сообщают о работе ПВО и о взрыве в населенном пункте Разумное.

Также сообщают, что около Белгорода прилёт был по нефтебазе. Губернатор области это подтверждает.

Как писала "Страна", 14 октября после обстрела Белгорода загорелась подстанция, часть города оказалась обесточена.

Также после обстрелов власти Белгородской области объявили внеочередные каникулы в школах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.