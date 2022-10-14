Во всех школах Белгородской области РФ с понедельника, 17 октября, начнутся внеочередные каникулы из-за участившихся обстрелов.

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"С понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ", - сказал он.

По плану осенние каникулы в регионе должны были начаться с 29 октября.

Ранее мы писали, что вчера в поселке Белгородской области после прилета начался сильный пожар. По словам губернатора Гладкова, в населенном пункте после обстрела взорвался склад с боеприпасами, "произошла их детонация".

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