Стали известны причины пожара в одном из сел Белгородской области.

О них написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в регионе после обстрела взорвался склад с боеприпасами, "произошла их детонация".

"В посёлке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте", - сказано в записи.

Ранее "Страна" публиковала видео сильного пожара в поселке Октябрьский после прилета снаряда.

Как мы также сообщали, сегодня в Белгороде часть сбитой системой противовоздушной обороны ракеты упала на многоэтажный дом.

А в Курской области после обстрела пострадала подстанция в поселке Попово-Лежачи. В результате оказались обесточены два населенных пункта.

Между тем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.