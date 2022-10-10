Появились фото последствий обстрела приграничного поселка Тёткино Глушковского района.

Их публикуют курские паблики.

"Обстреляли район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", — сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

Он утверждает, что обстрел велся со стороны Украины. Украина это не комментировала.

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