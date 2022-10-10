Появились фото последствий обстрела поселка в Курской области. Фото: Телеграм

Появились фото последствий обстрела приграничного поселка Тёткино Глушковского района.

Их публикуют курские паблики.

"Обстреляли район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", — сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

Он утверждает, что обстрел велся со стороны Украины. Украина это не комментировала.

Курские паблики публикуют фото последствий обстрела приграничного поселка Тёткино Глушковского района

Курские паблики публикуют фото последствий обстрела приграничного поселка Тёткино Глушковского района

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