Российские телеграм-каналы сообщили, что в Белгородской области на территории воинской части расстреляли военных.

Позже Минобороны РФ подтвердило эту информацию, назвав случившееся "терактом".

По официальной информации, 11 человек погибли, 15 пострадали.

Стреляли двое граждан одной из стран СНГ, заявили в Москве. Они уничтожены ответным огнем.

Других подробностей ведомство не приводит. СМИ писали, что огонь открыли по мобилизованным.

Ранее СМИ также сообщали, что якобы в Подмосковье мобилизованные избили контрактников, которые хотели их ограбить.

А в сентябре в Иркутске парень выстрелил в начальника призывной комиссии в военкомате.

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