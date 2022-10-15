В РФ более 800 россиян фиктивно устроились в институт "Синергия", чтобы уклониться от мобилизации
Более 800 россиян фиктивно устроились студентами в институт "Синергия", чтобы уклониться от мобилизации.
Об этом сообщают российские СМИ.
14 октября в институте прошли обыски. По версии следствия сотрудники "Синергии" за деньги фиктивно оформляли желающих студентами, чтобы получить справку для освобождения от мобилизации. Цена справки доходила до 200 тысяч рублей.
В пресс-службе института подтвердили, что в отношении нескольких сотрудников возбуждены уголовные дела.
Напомним, ранее в Южной Корее заявили о наплыве российских яхт с уклонистами от мобилизации.
Также сообщалось, что, по данным Forbes на 4 октября, с момента начала мобилизации из России выехали 700 тысяч человек. При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным.
Вместе с тем, накануне Путин заявил, что мобилизация в РФ подходит к завершению. По его словам, сейчас мобилизовано 222 тысячи человек. Через две недели он надеется завершить кампанию по мобилизации.
Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.