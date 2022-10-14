В российском Санкт-Петербурге полиция устраивает облавы на уклонистов от призыва. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Очевидцы сняли на видео "засаду", которую устроили полицейские в подъезде дома на Кондратьевском проспекте. Как сообщается, полицейские в сопровождении лиц в гражданском стоят у выхода из дома с самого утра.

В администрации Санкт-Петербурга заявляют, что проводится рейд для выявления лиц, которые не явились в военкомат после получения повестки.

Сотрудников полиции и военкоматов, которые стояли в подъездах домов, чтобы вручать повестки, в администрации назвали "группами оповещения".

Напомним, в России произошел уже целый ряд скандальных ситуаций с призывниками с момента объявления частичной мобилизации. Так, в российской Рязани мужчина поджег себя в знак протеста против мобилизации.

А перед этим один из российских рэперов покончил жизнь самоубийством в знак протеста против мобилизации.

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