В результате обстрелов российскими военными на Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В "Энергоатоме" заявляют, что россияне "пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС".

По данным пресс-службы, сегодня, 17 октября, войска РФ в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская.

В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов, сообщили в "Энергоатоме".

Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС - Днепровская, но без влияния на загрузку ЮАЭС, добавили в пресс-службе.

Как писала "Страна", только 15 октября МАГАТЭ сообщало, что на Запорожской АЭС восстановили резервное питание и подготовили запасы топлива на будущее.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 14 октября заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС.

Как писала "Страна", сотрудникам захваченной РФ ЗАЭС грозят увольнением в случае отказа подписывать трудовые договоры с "Росатомом".

"Страна" публиковала фото буклетов с призывом сотрудникам ЗАЭС заключать договоры с предприятием "Росатома".

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.