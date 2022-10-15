Работники Запорожской АЭС передали "Стране" фото буклетов с призывом заключать договоры с предприятием "Росатома", которые россияне распространяют на ЗАЭС.

"Везде на станции лежат вот такие буклеты-инструкции о приеме на работу, которые привезли россияне. Большинство сотрудников не хотят подписывать договоры с россиянами, но из города их тоже не выпускают. Сейчас, чтобы выехать из Энергодара, нужно показать справку от "Росатома". В таком случае, получается, нужно обращаться к россиянам, а это могут трактовать как коллаборационизм", - сообщил "Стране" один из сотрудников Запорожской АЭС.

Ранее "Страна" рассказывала, что сотрудников захваченной россиянами Запорожской АЭС уже предупредили об увольнении, если они не подпишут трудовые договоры с "Росатомом". Сотрудники станции оказались перед сложным выбором: если они подпишут договоры с "Росатомом", то их в Украине могут объявить колпаборантами, если не подпишут, потеряют работу.

Напомним, в "Росатоме" создали предприятие для управления Запорожской АЭС. Это акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".